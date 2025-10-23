    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворожий удар по Харкову забрав життя комунальника: на підприємстві розповіли про загиблого колегу
23.10.2025  12:15   Віталій Хіневич

Ворожий удар по Харкову забрав життя комунальника: на підприємстві розповіли про загиблого колегу

Віталій працював озеленювачем філії «Благоустрій» у Холодногірському районі КП «ШЛЯХРЕМБУД». Він був людиною великої доброти, щирості та відповідальності.

 
«Учора наше підприємство зазнало тяжкої й непоправної втрати. При виконанні службових обов’язків, внаслідок влучання ворожого безпілотника, загинув наш колега – Віталій Сотнік.
 
Його працьовитість, спокійна вдача і щире серце залишили теплий слід у пам’яті всіх, хто мав честь знати й працювати поруч із ним.
 
Колеги згадують Віталія як справжнього професіонала, який любив свою справу та дбав про красу й чистоту міста. Він ніколи не залишався осторонь, завжди допомагав, підтримував добрим словом і ділом.
 
Ми схиляємо голови у скорботі, висловлюючи щирі співчуття родині й близьким. Його життя трагічно обірвалося через війну, але пам’ять про нього житиме у наших серцях – як про добру, світлу людину, яка своєю працею та відданістю робила цей світ кращим.
 
Вічна пам’ять!», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про наслідки прильоту по дитячому садку у Холодногірському районі Харкова .
 
Тэги:  агрессия россии, харків
