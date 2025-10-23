    
23.10.2025  14:40   Віталій Хіневич

Ворожий дрон атакував трактор

Мешканець села Слобожанське Липецької громади виїхав у справах на власному тракторі та потрапив під обстріл ворожого FPV.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Подія сталася ввечері 22 жовтня. Від отриманих травм 68-річний місцевий мешканець загинув на місці.
 
Слідчо-оперативна група відділення поліції провела огляд місця події. 
 
Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
 
