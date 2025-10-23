    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині дівчинка отримала опіки під час пожежі
23.10.2025  15:05   Віталій Хіневич

На Харківщині дівчинка отримала опіки під час пожежі

23 жовтня о 12:03 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової триповерхівки у селищі Кегичівка Берестинського району Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.
 
До місця події було направлено оперативне відділення Служби порятунку на автоцистерні. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що на кухні у квартирі на першому поверсі горять домашні речі на площі 5 м кв.
 
Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчинка. З опіками її було госпіталізовано до лікарні.
 
О 12:28 пожежу вдалось локалізувати та о 13:00 повністю ліквідувати. Причина її виникнення наразі встановлюється.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець села Слобожанське Липецької громади виїхав у справах на власному тракторі та потрапив під обстріл ворожого FPV.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 Надзвичайні події Поліція повідомила про підозру чоловіку за ігнорування судових рішень 22.10 Надзвичайні події Шахраї виманюють гроші у харків'ян під виглядом допомоги тваринам 22.10 Надзвичайні події У Чугуївському районі під час пожежі постраждав чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 