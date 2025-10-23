23.10.2025 15:05 Віталій Хіневич

На Харківщині дівчинка отримала опіки під час пожежі

23 жовтня о 12:03 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової триповерхівки у селищі Кегичівка Берестинського району Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.

До місця події було направлено оперативне відділення Служби порятунку на автоцистерні. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що на кухні у квартирі на першому поверсі горять домашні речі на площі 5 м кв.

Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчинка. З опіками її було госпіталізовано до лікарні.

О 12:28 пожежу вдалось локалізувати та о 13:00 повністю ліквідувати. Причина її виникнення наразі встановлюється.

