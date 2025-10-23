23.10.2025 15:30 Віталій Хіневич

Засуджено підполковника рф, який віддавав злочинні накази та брав участь у терорі місцевого населення Харківщини

За доказовою базою Служби безпеки 12 років позбавлення волі заочно отримав Валерій Буслов - так званий «військовий комендант» тимчасово окупованої у 2022 році Балаклії Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений - 48-річний підполковник збройних сил російської федерації на прізвисько «Граніт», який до початку повномасштабної війни був військовим комендантом Калінінградського гарнізону зс рф, а у березні 2022 року - незаконно призначений військовим комендантом м. Балаклія.

За матеріалами справи, перебуваючи на цій посаді «Граніт» підписав низку наказів та інструкцій по військовій комендатурі, якими дозволив російським військовослужбовцям проводити незаконні затримання цивільного населення.

У цих «документах» зазначалися різні підстави для затримання українців, наприклад: участь у зоні АТО, наявність родичів-військових, проукраїнська позиція, підозра у коригуванні вогню ЗСУ або просто бажання окупантів затримати місцевих жителів.

Усі затримані потрапляли до катівні, облаштованої в приміщенні районного відділу поліції. Там їх незаконно утримували без достатньої кількості їжі та води, у темряві, без свіжого повітря, спальних місць і мінімальних санітарних умов.

Судом встановлено, що «Граніт» неодноразово особисто проводив допити затриманих цивільних осіб, здійснюючи на них значний психологічний тиск, погрожуючи вогнепальною зброєю та фізичною розправою, а також примусовою депортацією їхніх родичів до рф.

Крім того, до його обов'язків входила координація дій між військовими підрозділами окупантів та незаконними збройними формуваннями, які держава-агресор залучила до ведення війни проти України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб - у редакції 2022 року).

Оскільки засуджений наразі переховується на території держави-агресора, Служба безпеки вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

