Вчені з'сували до чого призводить недосип

Американська асоціація серця включила сон до переліку «життєвих необхідностей» для здоров’я.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ноові дослідження доводять, люди, які сплять менше ніж 7 годин на добу, майже удвічі частіше страждають від зайвої ваги, ніж ті, хто має 7-9 годин повноцінного відпочинку. Недосипання

порушує обмін речовин,

знижує чутливість до інсуліну,

впливає на гормони апетиту (грелін і лептин) і

провокує тягу до калорійної їжі.

Крім того, поганий сон

знижує рівень фізичної активності,

сприяє сидячому способу життя та

уповільнює метаболізм.

За словами Есри Тасалі, директора Центру сну Чиказького університету, «достатня кількість сну може допомогти у боротьбі з епідемією ожиріння. Більше ніж третина дорослих у США регулярно не висипається, що значно підвищує ризик хронічних хвороб».

Дослідження показують, що поліпшення гігієни сну може допомогти знизити калорійність раціону навіть без змін у харчуванні чи фізичних навантаженнях.

До простих порад належать:

дотримання стабільного графіку сну,

відмова від гаджетів перед відпочинком,

достатнє денне світло,

вечірні ритуали на розслаблення – читання, тепла ванна, спокійна музика.

Лікарі також підкреслюють, що сон має стати «третім стовпом» здорового способу життя поряд із дієтою та фізичною активністю. Адже саме він допомагає контролювати вагу, покращує харчові звички та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.