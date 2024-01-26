На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 70 осіб протягом доби

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло 1089 заяв від громадян про правопорушення та події
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області доставлено для перевірки 70 осіб.
Щоб убезпечити населені пункти від потрапляння нелегальної зброї та наркотиків, правоохоронці на блокпостах Харківської області спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби. На одному з блокпостів вилучено понад 300 набоїв, гранату із запалом, 7 повних магазинів та інше.
Крім того, в місті Первомайський поліція виявила громадянина у незаконному обігу наркотиків і вилучила заборонені речовини.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
Комментариев: 0
Якщо ви хотіли заручитися чиєюсь опікою, найлегше зробити це саме сьогодні: люди з із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
влажность:
давление:
ветер: