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26.01.2024  11:24   Рита Парфенова

Минулої доби через ворожі обстріли понад 20 тисяч споживачів Харківщини залишилися без електропостачання

Внаслідок артобстрілів з боку військових рф сталася пожежа на підстанції та пошкоджені повітряні лінії напругою 110 кВ.

Харківобленерго

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, в Харківській області протягом останньої доби у результаті бойових дій зазнало пошкоджень та загоряння енергетичне обладнання на підстанції Це призвело до відключення електроенергії для 3900 побутових споживачів у трьох населених пунктах.

Також вночі через обстріли ліній напругою 110 кВ сталося знеструмлення в Куп’янському районі, в лезультаті чого відключилися лінії та підстанції "Харківобленерго" та "Укрзалізниці".  Це призвело до відсутності електроенергії як у побутових споживачів, так і місцевої промисловості. Без електропостачання залишилися понад 16,5 тисяч споживачів.

Загалом на Харківщині внасліідок бойових дій відсутнє електропостачання майже у 33 тисяч абонентів.

Водночас протягом минулої доби енергетики відновили електропостачання для понад 1800 споживачів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби продовжують усувати наслідки ракетних обстрілів міста Харкова 23 січня.

Тэги:  відключення світла, харків
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