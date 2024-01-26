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26.01.2024  11:03   Рита Парфенова

Водій легковика загинув у лобовому зіткненні з вантажівкою на Харківщині

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо дорожньо-транспортної пригоди в Ізюмському районі.

дтп
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
24 січня ввечері на автошляху «Київ – Харків – Довжанський» поблизу міста Балаклія Ізюмського району сталася дорожньо-транспортна пригода. 30-річний водій автомобіля «ВАЗ-2112», намагаючись виконати обгін, виїхав на смугу зустрічного руху. Унаслідок цього відбулося лобове зіткнення із вантажівкою «Volvo».
 
Водій легковика загинув на місці події. 36-річний пасажир вантажівки «Volvo» отримав забої, проте від госпіталізації відмовився. Зазначено, що слідчі розпочали досудове розслідування щодо цього інциденту.
 
Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула, ще 14 громадян отримали травми.
 
Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:
  • 3 – за керування автомобілями у стані сп’яніння;
  • 5 – за керування автомобілями без відповідних документів;
  • 5 – за перевищення швидкості.
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Тэги:  дтп, харків
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