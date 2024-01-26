Наслідки циклону на Харківщині долають понад сто одиниць техніки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Хоча опади не були дуже сильними, але тривалі та разом з різким перепадом температури викликали утворення мокрого снігу та ожеледиці. Щоб уникнути зупинок та ускладнень на дорогах державного значення, служби відновлення залучили 106 одиниць спеціальної техніки, включаючи 69 одиниць КДМ та 37 навантажувачів.

Використано 1538 тонн ПСС та 24 тонни солі, результатом чого було очищено 1324 кілометри доріг.

Зранку п'ятниці ситуацію ускладнив туман, який знизив видимість до 200-500 метрів. Прогнозують, що туман утримається над Харківщиною до кінця доби 26 січня.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обирати безпечний швидкісний режим. Для отримання актуальної інформації та звернення за допомогою, можна скористатися цілодобовою гарячою лінією за номером: +38 095 568 38 77.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет.