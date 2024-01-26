ЗСУ відбили 6 атак ворога на Куп'янському напрямку

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Гороскоп на 26 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Якщо ви хотіли заручитися чиєюсь опікою, найлегше зробити це саме сьогодні: люди з із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника.

Прогноз погоди у Харкові на 26 січня У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.