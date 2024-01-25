25.01.2024 19:39 Дмитро Колонєй
Ворог 5 разів намагався прорвати оборону українських військ на Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Комісарового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селища Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківщини.
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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилисяселища Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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