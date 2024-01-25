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25.01.2024  19:39   Дмитро Колонєй

Ворог 5 разів намагався прорвати оборону українських військ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Намагалися прорвати оборону українських військ 5 разів окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТбойова ситуація на Харківщині наступна:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Комісарового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селища Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківщини.
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  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилисяселища Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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