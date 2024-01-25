25.01.2024 19:04 Дмитро Колонєй
У Харкові батько та донька захопили ділянку землі біля річки
У Харкові оголосили підозру містянам, які самовільно зайняли земельну ділянку.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові 36-річна жінка та 60-річний чоловік самовільного зайняли земельну ділянку
. Ці городяни - батько та донька - на правах приватної власності володіють земельними ділянками по вулиці Лазківка-Лужок у Харкові. На частині земель розташований житловий будинок, який належить підозрюваним, інша частина відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
Але чоловік та жінка, не маючи те прав, побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків, самовільно зайнявши таким чином прилеглу земельну ділянку.
Дії підозрюваних
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унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства.
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прибережна захисна смуга відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності.
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самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода на суму майже 200 тис. гривень її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді.
Чоловіку та жінці оголощено підозру.
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