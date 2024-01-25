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25.01.2024  19:04   Дмитро Колонєй

У Харкові батько та донька захопили ділянку землі біля річки

У Харкові оголосили підозру містянам, які самовільно зайняли земельну ділянку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові 36-річна жінка та 60-річний чоловік самовільного зайняли земельну ділянку. Ці городяни - батько та донька - на правах приватної власності володіють земельними ділянками по вулиці Лазківка-Лужок у Харкові. На частині земель розташований житловий будинок, який належить підозрюваним, інша частина відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
 
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Але чоловік та жінка, не маючи те прав, побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків, самовільно зайнявши таким чином прилеглу земельну ділянку.
 
Дії підозрюваних
  1. унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства.
  2. прибережна захисна смуга відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності. 
  3. самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода  на суму майже 200 тис. гривень її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді. 
 
Чоловіку та жінці оголощено підозру.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ліквідували злочинну групу аферистів.
 
Тэги:  кримінал, харків
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