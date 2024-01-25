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25.01.2024  16:57   

На Харківщині ліквідували злочинну групу аферистів

На Харківщині Нацполіція викрила шахраїів з оборотом у мільйон гривень щомісяця.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині ліквідована злочинна група. Шахраї виготовляли та збували фальшиві документи. Схему організував киянин. До нелегальної діяльності він залучив ще 6 людей — мешканців Харкова та Київської області.  
 
 
За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.
 
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Злодюги підробляли
  • водійські посвідчення;
  • свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;
  • довідки про несудимість;
  • посвідки на постійне проживання;
  • довіреності;
  • українські та закордонні паспорти;
  • паспорти інших держав. 
Вартість виготовлення підробних документів складала від 350 до 2000 доларів США. Так, стати власником фальшивого водійського посвідчення можна було за 350 доларів, українського паспорта - 1200 доларів.
 
 
У фігурантів проведено більш ніж 10 санкціонованих обшуків і вилучено кустарне устаткування для підробки документів, макети бланків різних установ та печаток.
 
 
За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких виявили і вилучили печатки і штампи, устаткування для підробки документів, фейкові документи тощо. 
 
 
Слідство триває. Іншим фігурантам вказаного кримінального провадження згодом буде вручено підозри за тією ж статтею. 
 
Тэги:  кримінал, афера, харків
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