25.01.2024 16:57
На Харківщині ліквідували злочинну групу аферистів
На Харківщині Нацполіція викрила шахраїів з оборотом у мільйон гривень щомісяця.
За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.
Злодюги підробляли
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водійські посвідчення;
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свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;
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довідки про несудимість;
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посвідки на постійне проживання;
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довіреності;
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українські та закордонні паспорти;
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паспорти інших держав.
Вартість виготовлення підробних документів складала від 350 до 2000 доларів США. Так, стати власником фальшивого водійського посвідчення можна було за 350 доларів, українського паспорта - 1200 доларів.
У фігурантів проведено більш ніж 10 санкціонованих обшуків і вилучено кустарне устаткування для підробки документів, макети бланків різних установ та печаток.
За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких виявили і вилучили печатки і штампи, устаткування для підробки документів, фейкові документи тощо.
Слідство триває. Іншим фігурантам вказаного кримінального провадження згодом буде вручено підозри за тією ж статтею.
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