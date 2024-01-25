На Харківщині ліквідували злочинну групу аферистів

25.01.2024 16:57

На Харківщині Нацполіція викрила шахраїів з оборотом у мільйон гривень щомісяця.

За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.

Злодюги підробляли

Вартість виготовлення підробних документів складала від 350 до 2000 доларів США. Так, стати власником фальшивого водійського посвідчення можна було за 350 доларів, українського паспорта - 1200 доларів.

У фігурантів проведено більш ніж 10 санкціонованих обшуків і вилучено кустарне устаткування для підробки документів, макети бланків різних установ та печаток.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких виявили і вилучили печатки і штампи, устаткування для підробки документів, фейкові документи тощо.

Слідство триває. Іншим фігурантам вказаного кримінального провадження згодом буде вручено підозри за тією ж статтею.