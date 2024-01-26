Що буде з будинком, який зруйнувала російська ракета, розповів Ігор Терехов

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов під час телевізійного марафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, комунальникам вдалося відновити теплопостачання у 30 квартирах цього будинку.

"Без опалення наразі залишаються 15 квартир. Завтра (26 січня – прим. ред.) ми будемо видаляти завали в підвальних приміщеннях. Сподіваюся, що ми також зможемо підключити ці квартири", - зазначив мер.

Терехов нагадав, що внаслідок ракетної атаки 23 січня пошкоджено більше 250 будівель. На сьогодні комунальники закрили практично всі комунікації. Крім найбільш пошкодженого будинку, опалення функціонує у всіх інших. Постачання води також повністю відновлено. Електропостачання відсутнє в шести будинках через пошкоджені трансформаторні підстанції; відновлення електропостачання обіцяють до неділі.

Міський голова також повідомив, що в лікарнях перебуває 30 поранених. Стан деяких з них важкий.

"Внаслідок ворожих атак, на жаль, загинуло 10 осіб, серед них - восьмирічна дівчинка. Вже відбулися похорони двох людей. Завтра також проведемо похорони інших загиблих", - додав мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському Салтівському районам міста.