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24.01.2024  10:46   Рита Парфенова

Як виглядає середмістя Харкова після прильоту російських ракет

Увечері 23 січня військові рф втретє за добу завдали ракетного удару по Харкову.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, близько 10 години вечора 23 січня у Харкові пролунали три ракетних удари. Прильоти завдали руйнацій у двох районах міста.

У Київському районі пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

У Холодногірському районі пошкоджені двоповерховий офісний центр та автомобіль.

Внаслідок обстрілу постраждали 9 людей, серед яких – 4-річна дівчинка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.

 

 

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Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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