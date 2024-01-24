Як виглядає середмістя Харкова після прильоту російських ракет

Увечері 23 січня військові рф втретє за добу завдали ракетного удару по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, близько 10 години вечора 23 січня у Харкові пролунали три ракетних удари. Прильоти завдали руйнацій у двох районах міста.
У Київському районі пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
У Холодногірському районі пошкоджені двоповерховий офісний центр та автомобіль.
Внаслідок обстрілу постраждали 9 людей, серед яких – 4-річна дівчинка.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.
Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
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