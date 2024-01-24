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24.01.2024  08:02   Рита Парфенова

Дев'ять постраждалих та дві пожежі: як ДСНС ліквідували наслідки третього ракетного удару по Харкову (фото)

23 січня близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ з посилання на Головне управління ДСНС у харківській області, ракетних ударів зазнали Київський та Холодногірський райони міста

В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітні установи. Виникли два вогневі осередки, охопивши загальну площу 15 кв.м.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно взяли ситуацію під контроль і ліквідували наслідки ракетних ударів. На місці пригоди працювало 6 одиниць техніки та 40 рятувальників ДСНС.

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Евакуйовано 16 осіб, серед них 2 дитини. Всі прилеглі будівлі пройшли обстеження, а психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям.

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки вечірніх ворожих ракетних ударів

За попередньою інформацією, щонайменше 9 осіб постраждало внаслідок цих подій. Серед постраждалих 4-річна дитина.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста.

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки вечірніх ворожих ракетних ударів

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки вечірніх ворожих ракетних ударів

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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