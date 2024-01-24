24.01.2024 08:02 Рита Парфенова

Дев'ять постраждалих та дві пожежі: як ДСНС ліквідували наслідки третього ракетного удару по Харкову (фото)

23 січня близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ з посилання на Головне управління ДСНС у харківській області, ракетних ударів зазнали Київський та Холодногірський райони міста В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітні установи. Виникли два вогневі осередки, охопивши загальну площу 15 кв.м. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно взяли ситуацію під контроль і ліквідували наслідки ракетних ударів. На місці пригоди працювало 6 одиниць техніки та 40 рятувальників ДСНС. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Евакуйовано 16 осіб, серед них 2 дитини. Всі прилеглі будівлі пройшли обстеження, а психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям. За попередньою інформацією, щонайменше 9 осіб постраждало внаслідок цих подій. Серед постраждалих 4-річна дитина.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста.