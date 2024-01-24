24.01.2024 07:30 Рита Парфенова

24 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.

Свято було встановлено відповідно до указу Президента 22 листопада 2018 року. Вибір дати не є випадковим: 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці був створений перший підрозділ загальнодержавної розвідки. З цього моменту в межах Політичного департаменту Директорії УНР був сформований відділ закордонної інформації з метою проведення розвідувальної роботи щодо активно діючих проти УНР ворогів. Також відділ займався питаннями, що стосуються країн, які могли бути потенційними супротивниками.



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Цього дня 1922 року власник магазину солодощів у місті Онава (штат Айова, США) Християн Нельсон отримав патент на ескімо. І хоча його історія налічує вже кілька тисячоліть (є думка, що вже у Стародавньому Римі імператор Нерон дозволяв собі подібний холодний десерт), але Днем народження ескімо прийнято вважати саме 24 січня – бо запатентувати його здогадався першим Нельсоном. Свій винахід він назвав «ескімо-пай» – пиріжок ескімосу.



У Міжнародний день ескімо всі любителі цих ласощів можуть з'їсти його з особливим змістом, відсвяткувавши таким чином це свято. Головне пам'ятати, що за чинними стандартами ескімо може бути тільки на паличці та в глазурі, інакше це не ескімо.



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Міжнародний день освіти є щорічним святом, визначеним Організацією Об’єднаних Націй для відзначення важливої ролі освіти у забезпеченні миру та розвитку. Це свято припадає на 24 січня та було вперше відзначено світовою спільнотою у 2019 році. Кожного року визначається актуальна проблема в сфері сучасної освіти, яка стає предметом обговорення протягом цього року.



У цей день на державному рівні проводяться заходи, спрямовані на поліпшення якості та умов освіти. Навчальні заклади активно поширюють знання про важливість освіти. Також на телебаченні транслюються художні та документальні фільми, присвячені освіті, з метою підвищення усвідомлення громадськості щодо важливості освіти в сучасному світі. Цей день ставає часом для висвітлення та вирішення ключових питань, пов'язаних із навчанням та розвитком.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують памʼять преподобної Ксенії Римлянки.



Цей день вважали переломом зими, і по ньому судили про весну: «Яка Ксенія — така весна». "Якщо на Ксенію відро (хороша погода) - весна буде червона (хороша)".



Згідно з народними прикметами, цього дня не можна перестилати постіль, шити і в'язати (літнім людям), а також переїдати.



За Юліанським календарем, 24 січня Православна церква вшановує пам’ять преподобного Антиохійського Феодосія. У народному календарі ця дата відома як Феодосій-вісник, тобто перший весняний провісник.



Згідно з народними повір'ями, 24 січня не можна користуватися гострими предметами, бути брудним, сперечатися, переїжджати або переходити на іншу роботу, фотографуватися, хвалитися, стригти нігті та волосся, позичати гроші, впускати в будинок чужу кішку, починати свіжий хліб, піднімати хустку з дороги, а також приймати подарунки від чужих людей.

Також цього дня

У 1732 році народився П'єр Огюстен Карон де Бомарше, французький комедіограф, автор «Севільського цирульника» та «Одруження Фігаро».



1776 – народився Ернст Теодор Амадей Гофман, німецький письменник, композитор, музичний критик, диригент, художник-декоратор.



1848 – у Каліфорнії знайдено золото. Почалася Каліфорнійська "золота лихоманка".



1900 – народився Феодосій Добжанський (Добржанський). Відомий генетик українського походження. Більшу частину життя та основні роботи провів у США.



1924 – у Шамоні (Франція) розпочалися перші зимові Олімпійські ігри. На Ігри прибуло 293 спортсмени, у тому числі 13 жінок із 16 країн. До програми перших Зимових Олімпійських ігор увійшли бобслей, лижний спорт (перегони, стрибки з трампліну, двоборство), швидкісний біг на ковзанах, фігурне катання на ковзанах, хокей. Жінки змагалися лише у фігурному катанні на ковзанах.



1935 - в американському місті Річмонді надійшла у продаж перша партія баночного пива під назвою "Вершковий ель Крюгера" ("Krueger Cream Ale").



1950 – народився Даніель Отой, французький актор («Дівчина на мосту», «Королева Марго», «Хамелеон», «Набережна Орфевр, 36»).



1961 – народилася Настасья Кінскі, німецька кіноактриса («Париж, Техас», «Хрещена мати», «Небо над Берліном 2»).



1984 - випущено перший персональний комп'ютер Apple Macintosh. Він з'явився у продажу за ціною 2495 доларів за штуку.



1986 – народилася Міша Бартон, англо-американська актриса та модель, відома завдяки ролі Марісси Купер у серіалі «Самотні серця».



1986 – американський космічний апарат "Вояджер-2" став першим штучним об'єктом, який досяг Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.



1992 – Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією та Францією.



2010 – фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії.



2015 — російські терористи «ДНР» обстріляли з «градів» мікрорайон «Східний» у Маріуполі, внаслідок чого загинуло 30 осіб.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій.

за Юліанським календарем: Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Микола, Михайло, Степан, Терентій, Теодор, Федір, Феодосій.