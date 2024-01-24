24.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Протягом усього дня Овен буде розсіяний і схильний відволікатися з будь-якого приводу. Можливо, голова Овна буде забита купою дрібних турбот, а може, приємними думками, проте в результаті за цей день Овен, швидше за все, встигне зробити набагато менше звичайного. А ті справи, що все-таки будуть зроблені, йому варто перевірити ще раз двічі: у них можуть вкрастися помилки.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День у Тельця обіцяє пройти під зіркою меланхолії та зневіри. На жаль, все, що не вдалося вчора, сьогодні ймовірно залишиться незавершеним. Тельцю не буде бажання розпочинати нові справи, і його сплін та відсутність ентузіазму буде відчутною. Тому, якщо можна, відкладіть справи на потім – це буде в його користь.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У повсякденному житті Близнюків не передбачається жодних особливих змін. Справи будуть прогресувати без зайвої метушні, а прийняті рішення будуть виваженими. Близнюки уникають ризику та поводять себе обережно. Ймовірно, цей день не принесе революційних змін, але й неприємних несподіванок не передбачає.

Рак (22 червня – 23 липня)

Головним трендом дня для Рака буде нудьга. З одного боку, в його душі буде бажання зайнятися цікавим. З іншого боку, шансів для цього буде мало. Не варто чекати, що хтось виведе Рака з пасивного стану. Знайти розвагу самому Раку буде важко. Іноді нудьгування теж може бути корисним.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев буде готовий мало не в кожному зі своїх знайомих побачити ознаки консерватора та ретрограду. Особливо виводитиме з себе небажання оточуючих прийняти його думки та ідеї. Нічим, окрім твердолобої впертості, Лев пояснити таку поведінку не зможе і продовжуватиме наполягати на своїй і йти до своєї мети поодинці – не менш уперто.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Усі, хто хоче вивести Діву на розваги, може забути про це. Розгойдати її на будь-яку справу буде важко, оскільки вона довго буде вагатися і роздумувати. Весь день може пройти на роздумах та роздумах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо щось і здатне вивести Терези з себе, так це необхідність щось змінювати. Будь-які зміни в житті або у відносинах здаватимуться Терезам необґрунтованими, нелогічними, та й взагалі непотрібними. Якщо хтось починає якусь революцію, то варто зауважити: день для цього далеко не кращий. А вже в компанії Терезів – особливо.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День у Скорпіона обіцяє пройти без особливих потрясінь. Справи вдаватимуться досить легко, а доля може надати добрий шанс зміцнити свій суспільний статус. Щоб не злякати успіх, Скорпіону слід уникати будь-якої екстравагантності як у зовнішньому вигляді, так і в поведінці. Класичний стиль, стриманість у словах і жестах, – і успіх повернеться до вас потрібною частиною тіла!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде явно не налаштований на нові знайомства. Та й взагалі, до всього нового він ставитиметься з великою обережністю. Зате вже якщо знайомство цього дня таки відбудеться, то можна очікувати, що воно буде особливо міцним та довгим. Новий друг може стати найближчим і улюбленим для Стрільця на довгі роки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Інтелект Козерога буде не тільки загострений, а й гармонійно доповнений такою корисною якістю, як критичність мислення. Іншими словами, безглуздих думок у Козерога буде менше звичайного, а ймовірність наробити дурниць і зовсім мінімальна. Не варто упускати такий сприятливий момент, адже саме цього дня Козерогу випадає шанс якнайкраще вирішити будь-які свої питання та проблеми. головне – не поспішати та пам'ятати, що найкоротший шлях той, який ти знаєш. Залишилося тільки переконати себе в цьому, і все-таки взятися за справи, які викликатимуть нудьгу.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде дуже дбайливим і акуратним господарем. Навіть не намагайтеся просити у Водолія грошей у борг – не дасть! Або дасть із такими застереженнями, що й брати не захочеться. Взагалі у всьому, що стосується свого гаманця, Водолій не буде схильний йти на жодні поступки. У тому числі він не потуратиме і своїм власним примхам, і в покупках, і в їжі виявляючи розумну стриманість.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День обіцяє пройти на тлі нав'язливих роздумів на тему: що ж краще – рішучість чи обережність? Поки міркуєте, ризикуєте прогаяти і час, і можливості. А відповідь насправді очевидна: вибираючи з цих двох якостей, спробуйте їх поєднати. Взагалі для Риб правило успіху звучить приблизно так: "Прийшов, обдумав, переміг".