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24.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

стрелка харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 січня очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг. Слабкий туман, слабка ожеледь На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 5–7° морозу, вдень 1–3° морозу.

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Народні прикмети

  • Тепла погода обіцяє ранню і теплу весну.
  • Туман 24 січня обіцяє повінь.
  • Якщо в лісі лунає далека луна, то вдарять морози.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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