Прогноз погоди у Харкові на 24 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 січня очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг. Слабкий туман, слабка ожеледь На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 5–7° морозу, вдень 1–3° морозу.
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Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
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