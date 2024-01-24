24.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 січня очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг. Слабкий туман, слабка ожеледь На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 5–7° морозу, вдень 1–3° морозу.

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Народні прикмети

Тепла погода обіцяє ранню і теплу весну.

Туман 24 січня обіцяє повінь.

Якщо в лісі лунає далека луна, то вдарять морози.