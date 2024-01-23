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23.01.2024  22:42   Євген Клочко

Росіяни втретє за добу нанесли ракетні удари по Харкову

Росіяни в 22:30 завдали три ракетних удари по житловій забудові міста.

Росіяни втретє за добу нанесли ракетні удари по Харкову

Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

"І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. Попередньо є 7 постраждалих містян, але ця сумна цифра може уточнюватися.". - написав очільник міста.

Він підкреслив, що росіяни вкотре за цей день довели, що росія - держава терорист і прощення їй не може бути.

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В свою чергу в Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загорання авто. 

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця", - йдеться у повідомленні ХОВА.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста.

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии, ігор терехов
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