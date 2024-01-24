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24.01.2024  08:28   Рита Парфенова

Ворог б'є ракетами по Харкову та намагається атакувати на Куп'янському напрямку

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області.
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23 січня ворог здійнив три ракетних атаки по місту Харків. Авіаційних ударів протягом доби зазнали населені пункти Козача Лопань, Липці, Гатище. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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