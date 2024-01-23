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23.01.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Окупанти кидають авіабомби на селища Харківщини та намагаються прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та близько 100 поранених цивільних осіб, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, спортивний комплекс та інша цивільна інфраструктура в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козача Лопань, Гатище Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали селища Харківщини: Ветеринарне, Нестерне, Комісарове.
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  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися селища Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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