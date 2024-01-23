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23.01.2024  20:31   

Ми не зламаємося перед обличчям агресії та терору - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста.


Ми не зламаємося перед обличчям агресії та терору - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян:
 
"Сьогодні, в черговий раз, наш місто зазнало безпрецедентної агресії. Ракетні обстріли, які ми пережили сьогодні, стали жорстоким нагадуванням про випробування, з якими ми стикаємося щодня. Внаслідок цих атак, на жаль, є зруйновані будівлі, жертви, серед яких діти, та поранені.
 
Ми працюємо безупинно, аби забезпечити всім необхідну допомогу та підтримку. Рятувальні служби, медики, волонтери - всі працюють цілодобово, щоб мінімізувати наслідки атаки та допомогти постраждалим.
 
В такі моменти важливо пам'ятати, хто ми є. Ми - харків'яни, сильні, непохитні, єдині у випробуванні. Наша сила - у нашій здатності стояти разом, підтримуючи один одного. Ми вже довели, що можемо пережити найскладніші випробування і вийти з них ще сильнішими.
 
Сьогодні я закликаю кожного з вас підтримувати своїх близьких, допомагати тим, хто цього потребує, і не втрачати віру в наше майбутнє. Ми будемо відновлювати наші будинки, наші вулиці, наше місто, бо ми знаємо - за темрявою завжди приходить світанок.
 
Ми не зламаємося перед обличчям агресії та терору. Ми продовжимо боротися за наше мирне майбутнє, за нашу свободу, за право кожного харків'янина на безпечне життя у своєму місті.
 
Тримаймося разом, бо лише разом ми непереможні.
 
Слава Україні! Слава Харкову!"
 

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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