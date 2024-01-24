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24.01.2024  08:49   Рита Парфенова

Харків обстріляли ракетами С-200: на місці удару працюють слідчі (фото)

Три ракети, які ворог близько 10 години вечора 23 січня випустив по Харкову, заподіяли руйнацій у Київському та Холодногірському районах міста.

Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару

Про наслідки прильотів розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, близько десятої вечора ворог знову атакував місто ракетами. Ціль - саме середмістя, житлова забудова, попали в будівлю навчального закладу.
 
Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару

Ще один ракетний удар стався неподалік Благовіщенського собору, коли ворог вразив два будинки, призводячи до руйнувань дахів та розбиття вікон.

Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару

Серед постраждалих - 4-річна дитина та восьмеро дорослих. За попередніми даними, одна людина перебуває у важкому стані.

«Наші вибухотехніки, працюючи цілодобово, активно збирають уламки та проводять аналіз. За висновками експертів, ворог, ймовірно, використовував ракетний комплекс С-300», – повідомив Болвінов.

Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, зазначили у пресслужбі Поліції Харківської області.

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23 січня близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.

Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару Новини Харкова: поліція працює на місці ракетного удару

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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