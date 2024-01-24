Харків обстріляли ракетами С-200: на місці удару працюють слідчі (фото)

Три ракети, які ворог близько 10 години вечора 23 січня випустив по Харкову, заподіяли руйнацій у Київському та Холодногірському районах міста.
Про наслідки прильотів розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
Ще один ракетний удар стався неподалік Благовіщенського собору, коли ворог вразив два будинки, призводячи до руйнувань дахів та розбиття вікон.
Серед постраждалих - 4-річна дитина та восьмеро дорослих. За попередніми даними, одна людина перебуває у важкому стані.
«Наші вибухотехніки, працюючи цілодобово, активно збирають уламки та проводять аналіз. За висновками експертів, ворог, ймовірно, використовував ракетний комплекс С-300», – повідомив Болвінов.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, зазначили у пресслужбі Поліції Харківської області.
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23 січня близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
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