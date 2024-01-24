Привітання Ігоря Терехова з Днем зовнішньої розвідки України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем зовнішньої розвідки України.
Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.
«Розвідники, тиха сила України і найбільший ворог російських злочинців! Кожна ваша успішна спецоперація наближає нас до Перемоги. І так, ми не знаємо всіх тонкощів вашої роботи, але дуже добре бачимо її результати за бойовими та тиловими втратами ворога.
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Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
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