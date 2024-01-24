24.01.2024 09:07 Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем зовнішньої розвідки України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем зовнішньої розвідки України.



Фото: ХМР

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.

«Розвідники, тиха сила України і найбільший ворог російських злочинців! Кожна ваша успішна спецоперація наближає нас до Перемоги. І так, ми не знаємо всіх тонкощів вашої роботи, але дуже добре бачимо її результати за бойовими та тиловими втратами ворога.

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Дякуємо вам за блискавичні та ефективні спецоперації, які дають нам можливість запобігти планам ворога, захистити мирних громадян і повернути все те, що належить нам. Бережіть себе, наші найвідважніші!

Зі святом, працівники Служби зовнішньої розвідки України!», – йдеться у привітанні.