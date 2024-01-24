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24.01.2024  09:29   Рита Парфенова

Про руйнації внаслідок третього ракетного удару по Харкову повідомили у прокуратурі (фото)

Розпочато провадження у зв'язку з ракетним ударом по Харкову, що призвів до 9 постраждалих, включаючи 4-річну дитину.

Новини Харкова: про наслідки третього ракетного удару

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 23 січня приблизно о 22:00 російські військові здійснили третій за добу ракетний обстріл Харкова.

Серед постраждалих - 9 осіб, у тому числі 4-річна дівчинка.

У Київському районі пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Новини Харкова: про наслідки третього ракетного удару

У Холодногірському районі пошкоджені двоповерховий офісний центр та автомобіль.

Новини Харкова: про наслідки третього ракетного удару

 Попередньо встановлено, що ворог використав ракети типу С-300 з території бєлгородської області рф.

 Прокурори разом із слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

 Під процесуальним керівництвом Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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