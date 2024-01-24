Про руйнації внаслідок третього ракетного удару по Харкову повідомили у прокуратурі (фото)

Розпочато провадження у зв'язку з ракетним ударом по Харкову, що призвів до 9 постраждалих, включаючи 4-річну дитину.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 23 січня приблизно о 22:00 російські військові здійснили третій за добу ракетний обстріл Харкова.
Серед постраждалих - 9 осіб, у тому числі 4-річна дівчинка.
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