Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 січня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 23 січня 2024 року.
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Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
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