23.01.2024 12:33 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 січня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів – 12

Харків – 12

Богодухів – 13

Коломак – 11

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 11

Слобожанське – 15

Куп’янськ – 10

Красноград – 10

Лозова – 11

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 23 січня 2024 року.