23.01.2024 12:25 Віталій Хінєвіч
На Харківщині медики врятували жінку
Бригада швидкої допомоги оперативно провела реанімаційні заходи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Ввечері 21 січня о 20:25 надійшов екстрений виклик до жінки 69-ти років. По прибуттю констатовано клінічну смерть внаслідок раптової зупинки кровообігу та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції.
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД №903 у складі : лікаря Володимира Кучугури, фельдшера Орини Спесивцевої, водія Максима Кеби. Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що надзвичайники врятували чоловіка
, який знаходився під завалами житлового будинку, зруйнованого ракетним ударом вранці 23 січня.
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