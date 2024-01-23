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23.01.2024  11:49   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: з-під завалу врятували чоловіка (фото)

Надзвичайники врятували чоловіка, який знаходився під завалами житлового будинку, зруйнованого ракетним ударом вранці 23 січня.

У Київському районі Харкова з-під завалу врятували чоловіка

Про хід рятувальної операції на місці ракетного удару по Київському району Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«З-під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Тим часом за інформацією ХОВА кількість поранених у Харкові зросла до 42 осіб. Серед них четверо дітей, їх ній стан середньої важкості. За останніми даними, є троє загиблих (чоловік і дві жінки).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня близько 4:00 та 07:20 військові рф завдали ракетних ударів по Київському і Салтівському районах міста Харків.

Фотогалерея

У Київському районі Харкова з-під завалу врятували чоловіка У Київському районі Харкова з-під завалу врятували чоловіка У Київському районі Харкова з-під завалу врятували чоловіка У Київському районі Харкова з-під завалу врятували чоловіка У Київському районі Харкова з-під завалу врятували чоловіка У Київському районі Харкова з-під завалу врятували чоловіка
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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