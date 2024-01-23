23.01.2024 11:49 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: з-під завалу врятували чоловіка (фото)

Надзвичайники врятували чоловіка, який знаходився під завалами житлового будинку, зруйнованого ракетним ударом вранці 23 січня.

Про хід рятувальної операції на місці ракетного удару по Київському району Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«З-під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Тим часом за інформацією ХОВА кількість поранених у Харкові зросла до 42 осіб. Серед них четверо дітей, їх ній стан середньої важкості. За останніми даними, є троє загиблих (чоловік і дві жінки).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня близько 4:00 та 07:20 військові рф завдали ракетних ударів по Київському і Салтівському районах міста Харків.

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