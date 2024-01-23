23.01.2024 11:31 Рита Парфенова

Енергетики відновлюють електропостачання на місцях ракетних ударів по Харкову (фото)

Спеціалісти "Харківобленерго" активно ведуть роботу з відновлення електропостачання в Київському районі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», під час ракетного обстрілу пошкоджено розподільчий пункт, дві трансформаторні підстанції та чотири кабельні лінії 10 кВ.

Внаслідок цього залишилося без світла 10 тисяч побутових та 893 юридичних споживачів. За планом, енергетики планують відновити електропостачання протягом дня.

Крім цього, внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області, повідомили в Міненерго. Тривають відновлювальні роботи.



Минулої доби у містах області заживлено 24 споживачів, які були відключені раніше.

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