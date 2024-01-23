23.01.2024 10:45 Рита Парфенова

Троє загиблих та понад 40 травмованих: про наслідки ракетного удару по Харкову повідомили у прокуратурі (фото)

Масштабні руйнування та пошкодження сталися в Салтівському та Київському районах Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 23 січня о 4:00 ворог здійснив ракетний удар по Київському району Харкова, в результаті чого пошкоджено житлові будинки, санаторну школу-інтернат та газопровід. Унаслідок цього події 15-річний хлопець отримав порізи від скла, але від госпіталізації відмовився. Також поранена 71-річна жінка, яку доставили до лікарні.

О 7 ранку того ж дня збройні сили Росії знову атакували райони Харкова ракетами - Київський та Салтівський. За останніми даними, є троє загиблих (чоловік і дві жінки), і понад 40 травмованих, серед них троє неповнолітніх дівчат та один поліцейський.

Рятувальна операція триває, а масштабні руйнування та пошкодження сталися в обох районах міста. Пошкоджено житлові будинки, торгівельний центр, гаражний кооператив, автомобілі та пожежна частина. За попередніми даними, ворог використовував ракети типу Х-32 та С-300 з території бєлгородської області росії.

Прокурори та слідчі поліції активно збирають докази та документують наслідки збройної агресії російської федерації. Інформація про чотирьох загиблих наразі не підтверджена.

Наразі триває розслідування подій, що сталися внаслідок терористичної атаки на Харків. За даними прокуратур Київського та Салтівського районів міста, розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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