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23.01.2024  10:45   Рита Парфенова

Троє загиблих та понад 40 травмованих: про наслідки ракетного удару по Харкову повідомили у прокуратурі (фото)

Масштабні руйнування та пошкодження сталися в Салтівському та Київському районах Харкова.

Прокурори працюють на місцях ракетних ударів по Харкову
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 23 січня о 4:00 ворог здійснив ракетний удар по Київському району Харкова, в результаті чого пошкоджено житлові будинки, санаторну школу-інтернат та газопровід. Унаслідок цього події 15-річний хлопець отримав порізи від скла, але від госпіталізації відмовився. Також поранена 71-річна жінка, яку доставили до лікарні.
 
Прокурори працюють на місцях ракетних ударів по Харкову
 
О 7 ранку того ж дня збройні сили Росії знову атакували райони Харкова ракетами - Київський та Салтівський. За останніми даними, є троє загиблих (чоловік і дві жінки), і понад 40 травмованих, серед них троє неповнолітніх дівчат та один поліцейський.
 
Прокурори працюють на місцях ракетних ударів по Харкову
 
Рятувальна операція триває, а масштабні руйнування та пошкодження сталися в обох районах міста. Пошкоджено житлові будинки, торгівельний центр, гаражний кооператив, автомобілі та пожежна частина. За попередніми даними, ворог використовував ракети типу Х-32 та С-300 з території бєлгородської області росії.
 
Прокурори працюють на місцях ракетних ударів по Харкову
 
Прокурори та слідчі поліції активно збирають докази та документують наслідки збройної агресії російської федерації. Інформація про чотирьох загиблих наразі не підтверджена.
 
Прокурори працюють на місцях ракетних ударів по Харкову
 
Наразі триває розслідування подій, що сталися внаслідок терористичної атаки на Харків. За даними прокуратур Київського та Салтівського районів міста, розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня близько 4:00 та 07:20 військові рф завдали ракетних ударів по Київському і Салтівському районах міста Харків. Внаслідок ракетного удару у Харкові зруйнований багатоповерховий будинок.
 
 Прокурори працюють на місцях ракетних ударів по Харкову
 
Прокурори працюють на місцях ракетних ударів по Харкову
 
Прокурори працюють на місцях ракетних ударів по Харкову
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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