Внаслідок ракетного удару у Харкові зруйнований багатоповерховий будинок, під завалами – люди

Окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова.
Про руйнацію під'їздів у багатоквартирному житловому будинку у Київському районі Харкова повідомили у ХОВА, передає РЕДПОСТ.
Міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав: «Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей».
На місці влучання російської ракети працюють екстрені служби.
По офіційним даним, внаслідок ракетного удару зникло світло у частині Київського району міста, частково немає води.
«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та просять споживачів зберігати спокій. Робимо все можливе для якнайшвидшого повернення світла в домівки харків'ян», – повідомили в АТ«Харківобленерго».
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько четвертої та сьомої години ранку 23 січня військові рф завдали ракетних ударів по Харкову.
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Це дійсно неординарний день, коли спілкування та узгодження можуть бути легшими, ніж зазвичай.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
23 січня відзначається День почерку.
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