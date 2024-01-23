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23.01.2024  08:25   Рита Парфенова

Дві людини загинули внаслідок ракетного удару по Харкову

Внаслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові загинули дві жінки

швидка допомога

Про це РЕДПОСТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ХОВА. Відомо, що одній з загиблих 59 років.

Чотири людини госпіталізовані до медичної установи, серед них десятирічна дівчинка.

Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько четвертої та сьомої години ранку 23 січня військові рф завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок ракетного удару у Харкові зруйнований багатоповерховий будинок.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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