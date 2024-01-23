Дві людини загинули внаслідок ракетного удару по Харкову

Внаслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові загинули дві жінки
Про це РЕДПОСТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ХОВА. Відомо, що одній з загиблих 59 років.
Чотири людини госпіталізовані до медичної установи, серед них десятирічна дівчинка.
Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань.
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Це дійсно неординарний день, коли спілкування та узгодження можуть бути легшими, ніж зазвичай.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
23 січня відзначається День почерку.
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