23.01.2024 08:25 Рита Парфенова

Дві людини загинули внаслідок ракетного удару по Харкову

Внаслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові загинули дві жінки

Про це РЕДПОСТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ХОВА. Відомо, що одній з загиблих 59 років.



Чотири людини госпіталізовані до медичної установи, серед них десятирічна дівчинка.



Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань.

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