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23.01.2024  07:32   

Харків зазнав дві серії ракетних ударів: постраждали діти, горить газопровід (фото)

Близько четвертої та сьомої години ранку 23 січня військові рф завдали ракетних ударів по Харкову


Фото: Сергій Болвінов

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, о четвертій годині ранку зафіксовано чотири влучання в передмісті Харкова. Це призвело до пошкоджень житлових будинків у приватному секторі. Серед постраждалих є діти, які отримали осколкові поранення, а також одна жінка. Ще одна російська ракета знищила санаторну школу для хворих дітей в іншому районі.

Одна з ракет приземлилася в районі газопроводу, спричинивши його пошкодження. Наразі всі необхідні служби працюють на місці події, щоб забезпечити негайну реакцію та допомогу постраждалим.

Також зафіксовано обстріл оздоровчого табору в Балаклії. За попередніми даними, ворожі сили використали дві ракети С-300. Ситуація вимагає термінового втручання та координації заходів для забезпечення безпеки і захисту цивільного населення.

Друга серія ракетних ударів сталася після сьомої години ранку.

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Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок ранкового обстрілу повністю зруйновано підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.

Також в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

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Раніше  РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 січна 2024 року військові рф обстріляли Куп'янськ. Під час удару ворога загорівся цивільний автомобіль. Загинув водій автомобіля, поранено 66-річного перехожого.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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