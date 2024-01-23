Харків зазнав дві серії ракетних ударів: постраждали діти, горить газопровід (фото)

Одна з ракет приземлилася в районі газопроводу, спричинивши його пошкодження. Наразі всі необхідні служби працюють на місці події, щоб забезпечити негайну реакцію та допомогу постраждалим.

Також зафіксовано обстріл оздоровчого табору в Балаклії. За попередніми даними, ворожі сили використали дві ракети С-300. Ситуація вимагає термінового втручання та координації заходів для забезпечення безпеки і захисту цивільного населення.

Друга серія ракетних ударів сталася після сьомої години ранку.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок ранкового обстрілу повністю зруйновано підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.



Також в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

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