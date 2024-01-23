Харків зазнав дві серії ракетних ударів: постраждали діти, горить газопровід (фото)

Близько четвертої та сьомої години ранку 23 січня військові рф завдали ракетних ударів по Харкову
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, о четвертій годині ранку зафіксовано чотири влучання в передмісті Харкова. Це призвело до пошкоджень житлових будинків у приватному секторі. Серед постраждалих є діти, які отримали осколкові поранення, а також одна жінка. Ще одна російська ракета знищила санаторну школу для хворих дітей в іншому районі.
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Це дійсно неординарний день, коли спілкування та узгодження можуть бути легшими, ніж зазвичай.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
23 січня відзначається День почерку.
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