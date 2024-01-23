23 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 січня відзначається День почерку.
У 27 році Август Цезар проголосив створення Римської імперії.
1492 – вперше надруковано «П'ятикнижжя» (Єврейська священна книга).
1734 – народився Фаркаш Кемпелен, угорський винахідник шахового автомата, в якому ховалася людина.
1737 – народився Джон Хенкок, один із відомих американських державних діячів, який першим поставив свій підпис під Декларацією Незалежності. Підпис Хенкока був великим і розгонистим, що й додало авторитету її автору.
1783 – народився Стендаль (справжнє його ім'я Анрі Марі Бейль), французький письменник («Червоне та чорне», «Пармська обитель»).
1832 – народився Едуар Мане, французький художник і графік (Сніданок на траві, Любитель абсенту).
1849 – у штаті Нью-Йорк уперше диплом лікаря було вручено жінці. Першою дипломованою жінкою-лікарем стала англійка Елізабет Блеквелл. У 1857 році, подолавши опір влади та громадськості, вона заснувала в Нью-Йорку лікарню для жінок, а згодом і медичні курси при ній. В 1869 доктор Блеквелл повернулася в Англію, де заснувала ще одну школу - Лондонську медичну, теж для жінок.
1849 – видано патент на машину з виробництва конвертів.
1883 – у Монреалі відбувся перший у світі фестиваль крижаних палаців. Цвяхом програми найпершого фестивалю крижаної творчості став замок із шестиметровими стінами та центральною вежею заввишки 27 метрів, збудований відомим архітектором Харчитсоном. У наші дні льодові свята у багатьох країнах світу перетворилися на грандіозні фестивалі, на які з'їжджаються майстри з усього світу.
1910 – народився Джанго Рейнхардт, один із засновників циганського джазу, громадянин Франції.
1944 – народився Рутгер Хауер, нідерландський і американський актор («Достучатися до небес», «Бетмен: Початок», «Леді-яструб», «Той, що біжить по лезу»).
1960 – швейцарський вчений Жак Піккар та американець Дональд Уолш на батискафі «Трієст» опустилися на дно Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10 915 м.
1973 – виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
1992 – у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.
2002 – 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
2015 – бої за Донецький аеропорт, які тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, закінчилися виходом українських військових з аеропорту та закріплення на околицях міста.
за Новоюліанським календарем: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір.
за Юліанським календарем: Анатолій, Антип, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.
Це дійсно неординарний день, коли спілкування та узгодження можуть бути легшими, ніж зазвичай.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
23 січня відзначається День почерку.
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