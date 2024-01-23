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23.01.2024  07:30   Рита Парфенова

23 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 січня відзначається День почерку.

День почерку.

День ручного письма, або День почерку відзначається 23 січня і є ініціативою Асоціації виробників друкарського приладдя. Головною метою свята є нагадати про важливість ручного письма в епоху цифрових технологій та підкреслити унікальність кожної людини через її почерк.

Рукописний текст, відзначений на цей день, вважається виявом майстерності та індивідуальності. Історично рукописи відображали особливості духовного світу та характеру людини. Графологія, яка вивчає почерк, дозволяє створювати портрет особистості на основі аналізу різних характеристик почерку, таких як розмір літер, нахил, напрямок, інтенсивність натиску та інші.

За допомогою графології можна створити портрет людини, враховуючи її психічний стан та характерні особливості. Це свято нагадує про важливість особистого підходу та вираження унікальності кожної особи через її почерк.

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День чуток відзначається 23 січня. Зазвичай вважається, що поширення чуток характерне для жінок, але дослідження показали, що і чоловіки не проти обговорювати події та особистості. Середньостатистична людина витрачає близько 52 хвилин на обговорення інших щодня.

Це свято є часом для роздумів про те, як чутки впливають на наше життя та спілкування. Чутки можуть бути цікавим елементом суспільного обговорення, але важливо розрізняти їх від фактів та дотримуватися високих стандартів інформаційної відповідальності.

 

 

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, українські віряни вшановують памʼять священномучеників Климента та Агафангела. В народі цей день називають Агафія-Напівхлібником, а наші предки використовували його для перевірки засіків та упорядкування комірок.

День, як правило, проходив у клопотах, оскільки на той час було чимало свят, і накопичилася велика кількість роботи. Господарі прибирали у засіках: виметали сміття, мили стіни, підлогу, лагодили дахи та двері, готуючись до нового врожаю. Також вони проводили перевірку зерна, призначеного для посіву, перебирали насіння, позбавлялися від пошкоджених зерен, упорядковували льохи та сховища, слідкуючи за рахунком зерна, як казали: "Агафій не розгинає спини в засіках, веде рахунок зерна".

У день Агафії-Напівхлібника також зазвичай читали на вітер змови на кохання. Згідно з традицією, цього дня пригощали жебраків, сиріт та тих, кого нещасливо долі обділили.

За Юліанським календарем 23 січня Православна церква вшановує пам’ять святителя Григорія Ніського. Його також народ називав Літовказівником, адже природні явища в цей день вказували на погоду наступного літа. Наші пращури вважали, що якщо у цей день буде мороз, то весна буде холодною. Якщо вітер дме з півдня, літо обіцяє бути грізним. Також вони зауважували, що якщо у цей день погода буде пізньою, то зима обіцяє бути холодною.

 

Також цього дня

У 27 році Август Цезар проголосив створення Римської імперії.

1492 – вперше надруковано «П'ятикнижжя» (Єврейська священна книга).

1734 – народився Фаркаш Кемпелен, угорський винахідник шахового автомата, в якому ховалася людина.

1737 – народився Джон Хенкок, один із відомих американських державних діячів, який першим поставив свій підпис під Декларацією Незалежності. Підпис Хенкока був великим і розгонистим, що й додало авторитету її автору.

1783 – народився Стендаль (справжнє його ім'я Анрі Марі Бейль), французький письменник («Червоне та чорне», «Пармська обитель»).

1832 – народився Едуар Мане, французький художник і графік (Сніданок на траві, Любитель абсенту).

1849 – у штаті Нью-Йорк уперше диплом лікаря було вручено жінці. Першою дипломованою жінкою-лікарем стала англійка Елізабет Блеквелл. У 1857 році, подолавши опір влади та громадськості, вона заснувала в Нью-Йорку лікарню для жінок, а згодом і медичні курси при ній. В 1869 доктор Блеквелл повернулася в Англію, де заснувала ще одну школу - Лондонську медичну, теж для жінок.

1849 – видано патент на машину з виробництва конвертів.

1883 – у Монреалі відбувся перший у світі фестиваль крижаних палаців. Цвяхом програми найпершого фестивалю крижаної творчості став замок із шестиметровими стінами та центральною вежею заввишки 27 метрів, збудований відомим архітектором Харчитсоном. У наші дні льодові свята у багатьох країнах світу перетворилися на грандіозні фестивалі, на які з'їжджаються майстри з усього світу.

1910 – народився Джанго Рейнхардт, один із засновників циганського джазу, громадянин Франції.

1944 – народився Рутгер Хауер, нідерландський і американський актор («Достучатися до небес», «Бетмен: Початок», «Леді-яструб», «Той, що біжить по лезу»).

1960 – швейцарський вчений Жак Піккар та американець Дональд Уолш на батискафі «Трієст» опустилися на дно Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10 915 м.

1973 – виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.

1992 – у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.

2002 – 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.

2015 – бої за Донецький аеропорт, які тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, закінчилися виходом українських військових з аеропорту та закріплення на околицях міста.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір.

за Юліанським календарем: Анатолій, Антип, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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