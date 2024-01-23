23 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День ручного письма, або День почерку відзначається 23 січня і є ініціативою Асоціації виробників друкарського приладдя. Головною метою свята є нагадати про важливість ручного письма в епоху цифрових технологій та підкреслити унікальність кожної людини через її почерк.

Рукописний текст, відзначений на цей день, вважається виявом майстерності та індивідуальності. Історично рукописи відображали особливості духовного світу та характеру людини. Графологія, яка вивчає почерк, дозволяє створювати портрет особистості на основі аналізу різних характеристик почерку, таких як розмір літер, нахил, напрямок, інтенсивність натиску та інші.

За допомогою графології можна створити портрет людини, враховуючи її психічний стан та характерні особливості. Це свято нагадує про важливість особистого підходу та вираження унікальності кожної особи через її почерк.

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