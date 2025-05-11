11.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 травня

У Харкові протягом усього дня буде хмарно. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 травня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 15° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

багряний схід віщує часті грози влітку;

дощова погода обіцяє мокре літо.