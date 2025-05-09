09.05.2025 07:30 Рита Парфенова

9 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.

Цей день офіційно затверджений Європарламентом у 2008 році та відомий також як «День Декларації Шумана».



9 травня 1950 року у своїй промові в Парижі міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виступив із пропозицією об'єднати металургійну, залізорудну та вугледобувну промисловість Франції та Західної Німеччини.



Ця подія стала відправною точкою для створення Європейського Союзу, який зараз є однією з найважливіших міжнародних організацій у світі.



Тому день 9 травня, коли Роберт Шуман від імені французького уряду оприлюднив свою пропозицію, відзначається сьогодні як День Європи, а сам Шуман вважається одним із батьків-засновників Європейського союзу.



Нині Європейський Союз (Євросоюз, ЄС) – економічне та політичне об'єднання 27 європейських держав.



День Європи відзначається різноманітними заходами, концертами, виставками, спортивними подіями та іншими заходами по всій Європі.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари, пророка Ісаї.

Святого Миколая згадують двічі на рік: 9 травня — весною, і 6 грудня — взимку.

Цього дня віряни йдуть до храму з молитвами про допомогу й чудо. Святого просять захистити врожай, худобу та птицю.

Цього дня немає заборони на виконання домашньої роботи, тому господині намагалися навести в будинку лад і займалися рутинними справами.

На Миколу весняного немає заборони на виконання домашньої роботи, тому господині намагалися навести в будинку лад і займалися рутинними справами.

Колись цього дня освячували воду – її пили під час хвороб, окропляли дім і тварин. Також вважали, що допомога іншим у цей день приносить заступництво святого.

Заборон немає, але слід уникати сварок, ліні, пліток і заздрощів.

У народі вірили, що між Юрієм (6 травня) і весняним Миколаєм не можна брати борги, стригтися чи ставити паркан. А вікна краще не зашторювати — вважається, що святий Миколай заглядає, щоб допомогти.

За Юліанським календарем, 9 травня православна церква вшановує пам’ять святого Василя Амасійського.

У давнину цього дня було прийнято садити горох та ранню картоплю.

Готували страви з гороху, наприклад, гороховий суп, кашу тощо.

Також вірили: якщо побачити, як ластівка в'є гніздо, будеш щасливим весь наступний рік.

Що не можна робити:

свататися, вінчатися, одружуватися — союз такий буде недовгим;

їсти страви з картоплі — почнуться сварки в сім'ї;

прибирати в будинку, адже почнете лаятися з родичами;

робити спонтанні покупки;

позичати гроші друзям;

сваритися з рідними.

Також цього дня

У 1860 році народився Джеймс Баррі, шотландський драматург та письменник. Найвідомішим твором письменника стала п'єса «Пітер Пен» – історія про хлопчика, який не хотів ставати дорослим.



1913 – кіносвіт дізнався про Фантомаса: у прокат вийшов німий фільм "Фантомас, людина для гільйотини" режисера Луї Фейада з демонічним Рене Наваром у головній ролі. Ця стрічка мала мало спільного з комедійним "Фантомасом" середини шістдесятих. Тоді, 1913 року, за перший тиждень прокату картину переглянули 80 тисяч людей. Ім'ям кіношного героя почали називати пароплави та ресторани, статуетки Фантомаса та його манекени в натуральну величину розліталися, як гарячі пиріжки. Фантомас став брендом.



1936 – народився Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.



1949 – народився Біллі Джоел, американський співак та композитор.



1960 – у США надійшли у продаж перші у світі протизаплідні пігулки.



1962 – народився Девід Гаан, вокаліст британського гурту «Depeche Mode».



1996 – офіційним талісманом Linux став Tux.



2003 – на головному конвеєрі Запорізького автомобільного заводу зібрано перші екземпляри нових моделей автомобілів Opel – Corsa, Astra та Vectra.



2022 – Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

за Юліанським календарем: Василь, Глафіра, Іван, Микола, Нестор, Петро, Степан, Ян.