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23.01.2024  08:36   Рита Парфенова

Військові рф завдали повторних ударів по Харкову, де працювали надзвичайники та поліція (фото)

Друга серія ракетних ударів по Харкову прийшлась по тих же локаціях, куди окупанти вдарили першого разу.

наслідки ракетного удару 23 січня 2024 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

«Два удари. О 4.00: три ракети по цивільним обьєктам в м. Харкові та дві по цивільному об'єкту в м.Балаклея. Є потерпілі! О 7.15-7.20 повторні удари по тих же локаціях в місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції», – написав він.

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що в 5-поверховому житловому будинку повністю обвалився перший під'їзд. Під завалами залишаються люди, тривають рятувальні роботи. Ще одна багатоповерхівка загорілася після ворожого удару в іншому районі Харкова.
 
«Вже відомо про двох постраждалих та двох загиблих внаслідок обстрілу приватного сектору в передмісті», – додав він.

За інформацією Тимошка, на місці влучання ракет є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів. Точні дані по потерпілим будуть надані пізніше.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько четвертої та сьомої години ранку 23 січня військові рф завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок ракетного удару у Харкові зруйнований багатоповерховий будинок. Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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