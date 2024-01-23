Військові рф завдали повторних ударів по Харкову, де працювали надзвичайники та поліція (фото)

Друга серія ракетних ударів по Харкову прийшлась по тих же локаціях, куди окупанти вдарили першого разу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
«Два удари. О 4.00: три ракети по цивільним обьєктам в м. Харкові та дві по цивільному об'єкту в м.Балаклея. Є потерпілі! О 7.15-7.20 повторні удари по тих же локаціях в місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції», – написав він.
За інформацією Тимошка, на місці влучання ракет є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів. Точні дані по потерпілим будуть надані пізніше.
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Це дійсно неординарний день, коли спілкування та узгодження можуть бути легшими, ніж зазвичай.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
23 січня відзначається День почерку.
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