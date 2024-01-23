Військові рф завдали повторних ударів по Харкову, де працювали надзвичайники та поліція (фото)

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що в 5-поверховому житловому будинку повністю обвалився перший під'їзд. Під завалами залишаються люди, тривають рятувальні роботи. Ще одна багатоповерхівка загорілася після ворожого удару в іншому районі Харкова.

«Вже відомо про двох постраждалих та двох загиблих внаслідок обстрілу приватного сектору в передмісті», – додав він.