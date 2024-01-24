24.01.2024 10:15 Рита Парфенова

Увага: у центрі Харкова перекрита вулиця для транспорту

Ділянкою вулиці Пушкінській у Харкові тимчасово заборонено рух транспорту



Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі Патрульної поліції, у зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт, тимчасово обмежено рух транспортних засобів по вулиці Пушкінській від вулиці Свободи до вулиці Ярослава Мудрого.

Рух вулицями дозволено лише для екстрених та ремонтних служб. Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки.

Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт.

Водіїв просять врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно спланувати свій маршрут.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.