Увага: у центрі Харкова перекрита вулиця для транспорту

Ділянкою вулиці Пушкінській у Харкові тимчасово заборонено рух транспорту
Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі Патрульної поліції, у зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт, тимчасово обмежено рух транспортних засобів по вулиці Пушкінській від вулиці Свободи до вулиці Ярослава Мудрого.
Рух вулицями дозволено лише для екстрених та ремонтних служб. Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки.
Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт.
Водіїв просять врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно спланувати свій маршрут.
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Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
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