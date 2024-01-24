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24.01.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили факт незаконного полювання

Правоохоронці помітили автомобіль, який рухався з несправними системами зовнішніх світлових приладів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Під час патрулювання території громади поблизу села Семенівка Лозівського району правоохоронці зупинили автомобіль «УАЗ», який мав несправності системи зовнішніх світлових приладів. При огляді транспортного засобу поліцейські виявили в автомобілі 3 мисливські рушниці та набої до них, а у багажнику - тушу дикої кози. 
 
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України (Незаконне полювання).
 
Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що про руйнації внаслідок третього ракетного удару по Харкову повідомили у прокуратурі (фото).
 
Тэги:  події, харків
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