    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Атака безпілотників, обстріли КАБами та "Ураганами": як минула доба у Харківській області
26.01.2024  08:47   Рита Парфенова

Атака безпілотників, обстріли КАБами та "Ураганами": як минула доба у Харківській області

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  • ворог завдав авіаційного удару біля Комісарового Куп'янського району;
  • 25 січня о 09:00 військові рф випустили керовану авіаційну бомбу (КАБ) на село Вільхуватка в Куп'янському районі. У результаті атаки було пошкоджено чотири господарські будівлі, які відносяться до цивільного підприємства;
  • близько 14:30 ворог обстріляв село Козача Лопань у Харківському районі за допомогою безпілотника (БПЛА). Повідомляється, що атака не призвела до жертв серед місцевого населення;
  • 26 січня близько 01:00 окупанти завдали удару з РСЗВ «Ураган» по м. Куп'янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка. Без постраждалих.

Також під ворожим вогнем перебували:

  • Козача Лопань Харківського району,
  • Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району,
  • Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 ЖКГ Харківські ремонтники відновлюють будинки після удару ворога (фото) 25.01 ЖКГ У центрі Харкова ліквідують наслідки прильотів (фото)   25.01 Надзвичайні події Наслідки обстрілу населених пунктів Харківщини показали в прокуратурі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 