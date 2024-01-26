Атака безпілотників, обстріли КАБами та "Ураганами": як минула доба у Харківській області

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
Також під ворожим вогнем перебували:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
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