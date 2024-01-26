26.01.2024 07:30 Рита Парфенова

26 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.





Саме в цей день, але у 1953 році у столиці Бельгії місті Брюсселі розпочала свою роботу перша сесія Ради митного співробітництва.



По суті цей день можна вважати днем народження «всесвітньої митної організації». Ідеї митного співтовариства отримали великий відгук. Досить швидко зі скромної організації, що об'єднує обмежену кількість європейських держав, Рада митного співробітництва перетворилася на авторитетну організацію міжнародного масштабу.



Наразі Світова митна організація об'єднує 162 держави.



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1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва, а 1993 року було підписано Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».



З того часу 26 січня святкується як День працівника контрольно-ревізійної служби України.



Відповідно до указу президента від 9 грудня 2010 року "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" ГоловКРУ реорганізовано до Державної фінансової інспекції України.



Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» головним завданням цієї структури є здійснення державного фінансового контролю за використанням та збереженням державних фінансових ресурсів та інших активів, правильністю визначення потреби у бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів та майна, станом та достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, у державних фондах, у бюджетних установах та у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах та в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують державне чи комунальне майно, за дотриманням законодавства всіх стадіях бюджетного процесу, дотриманням законодавства про держзакупівлі.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують памʼять візантійського святого і настоятеля Теодора Студита, якого також називали Феодором Помінальником.



У народі вірили, що цього дня душі тих, хто вже закінчив своє земне життя, особливо нудьгують за своїми рідними. Необхідно було з самого ранку піти до церкви та поставити свічки за упокій усіх померлих родичів, щоб вони не блукали неприкаяні землею.



Також цього дня намагалися проводити різні ритуали щодо захисту від нечисті та злих духів. Оскільки у цей день світом блукають душі померлих, знімати оберіг, наприклад, хрестик, не можна.



Також заборонялося сваритися з сусідами, навіть якщо за решту днів року з ними були постійні скандали.



За Юліанським календарем, 26 січня Православна церква вшановує пам’ять преподобного Яреми, затворника. У давнину 26 січня потрібно було проводити вдома. Така традиція склалася тому, що саме цього дня були сильні морози. Господарі придивлялися до домашніх тварин, оскільки за їх поведінкою можна було передбачити погоду. Якщо кішка мордочку ховає – бути морозу; собака лежить згорнувшись – до холоду, витягнувшись – до тепла. Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.

Також цього дня

1788 року перші англійські переселенці ступили на землю Австралії. До Ботанічної затоки Нового Південного Уельсу прибула експедиція під командуванням капітана Артура Філліпа, яка доставила перших англійських переселенців до Австралії. Це були приблизно 750 засланців та понад 300 військових та чиновників майбутньої колонії. Тоді ж було засновано місто Сідней, назване так на ім'я англійського міністра внутрішніх справ, лорда Сідні. Нині ця подія відзначається як День Австралії.



1875 – американець Джордж Грін запатентував бормашину.



1886 – Карл Бенц патентує автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.



1905 - на руднику "Прем'єр" в Південній Африці був піднятий найбільший в історії людства алмаз вагою 3106 карат (621,2 г), названий "Куллінан".



1921 – народився Акіо Моріта, засновник компанії Sony.



1925 – народився Пол Ньюман, американський актор, режисер, продюсер, якого називають одним із стовпів Голлівуду та володарем найзнаменитіших блакитних очей в історії кіно.



1928 – народився Роже Вадим (справжнє ім'я – Володимир Племянников), французький кінорежисер, сценарист, актор та продюсер російського походження.



1939 – на знаменитій конференції з теоретичної фізики у Вашингтоні Нільс Бор оголосив про відкриття поділу урану.



1961 – народився Уейн Гретцкі, знаменитий канадський хокеїст, центральний нападник. Після відходу зі спорту Грецьки займається бізнесом та громадською діяльністю.



1972 – югославка Вулович Весна залишилась живою після падіння літака з висоти 10159 метрів.



2000 – в Аргентині археологи виявили останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.



2001 – у Чорному морі затонув український теплохід «Пам'ять Меркурія», на борту якого було 54 особи. 12 людей загинули, 8 зникли безвісти.



2003 – американець Ерік Вейхенмайєр став першою сліпою людиною, яка підкорила всі найвищі гірські піки на всіх семи континентах.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Аркадій, Варвара, Веніамін, Володимир, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Климент, Костянтин, Марія, Петро, Семен, Федір.

за Юліанським календарем: Максим, Опанас, Петро, Яків.