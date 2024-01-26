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26.01.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо класичну духмяну раф-каву

Раф трохи жирніший, ніж традиційний латте, але водночас – дуже ніжний та ароматний.

Як приготувати класичну раф-каву
 
Як пише РЕДПОСТ, раф відрізняється від звичайного латте тим, що в ньому використовуються вершки замість молока. Подавати раф можна просто так чи з різноманітними сиропами. Класичний рецепт – це ванільний раф із додаванням ванільного цукру.
 

Класична раф-кава

Продукти:

 

  • 25 мл еспресо,
  • 5 г цукру
  • 5 г. ванільного цукру,
  • 100 мл 10-15% вершків

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Зварити еспресо будь-яким зручним способом.
  2. Нагріти вершки з двома видами цукру.
  3. Збити до піни.
  4. Залишити приблизно третину пінки,
  5. Вершки, що залишилися, збити з еспресо.
  6. Перелити в келих або чашку,
  7. Додати зверху вершкову пінку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісний торт «Наполеон».

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Тэги:  рецепт, напій, кава, раф
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