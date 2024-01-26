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26.01.2024  20:30   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 12 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали: Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. 
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби через ворожі обстріли понад 20 тисяч споживачів Харківщини залишилися без електропостачання.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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