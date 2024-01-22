22.01.2024 21:42 Дмитро Колонєй
Готуємо пісний торт «Наполеон»
Пісний Наполеон за смаком майже не відрізняється від оригінального.
Як пише РЕДПОСТ
, готувати пісний торт набагато простіше, ніж звичайний.
Пісний торт "Наполеон"
Продукти:
Тісто:
-
1 склянка газованої води,
-
1 склянка рафінованої олії,
-
4,5 склянок борошна, що просіює,
-
0,5 ч. л. солі,
-
0,25 ч. л. лимонної кислоти.
Крем:
-
250 г манної крупи,
-
180 г мигдалю,
-
1,5 л окропу,
-
0,5 склянки цукру,
-
1 пакетик ванільного цукру,
-
1-2 лимони.
Покроковий рецепт приготування:
-
У миску з борошном влити газовану воду, олію,
-
Додати сіль та лимонну кислоту,
-
Замісити щільне однорідне тісто.
-
Розділити кому тесту на 12-13 частин
-
Скачати їх у кульки
-
Накрити плівкою
-
Поставити у холодильник.
-
Діставати по одній кульці,
-
Розкачувати в тонкий круглий шар
-
Відразу випікати.
-
Мигдаль почисти від лушпиння.
-
Подрібнити у блендері
-
Всипати в киплячу воду
-
Додати цукор
-
Тонким цівком ввести манку.
-
З лимонів зняти цедру за допомогою спеціальної тертки
-
Плід почисти від білої шкірки,
-
М'якуш порізати шматочками.
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Цедру, м'якоть та ваніль з'єднати з кремом.
-
Перекласти остиглим кремом коржі,
-
Посипати подрібненим мигдалем та цедрою цитрусу.
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