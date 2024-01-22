    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо пісний торт «Наполеон»
22.01.2024  21:42   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний торт «Наполеон»

Пісний Наполеон за смаком майже не відрізняється від оригінального.

Як приготувати пісний торт «Наполеон»
 
Як пише РЕДПОСТ, готувати пісний торт набагато простіше, ніж звичайний.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Пісний торт "Наполеон"

 

Продукти:

 

Тісто:

 

  • 1 склянка газованої води,
  • 1 склянка рафінованої олії,
  • 4,5 склянок борошна, що просіює,
  • 0,5 ч. л. солі,
  • 0,25 ч. л. лимонної кислоти.

Крем:

 

 
  • 250 г манної крупи,
  • 180 г мигдалю,
  • 1,5 л окропу,
  • 0,5 склянки цукру,
  • 1 пакетик ванільного цукру,
  • 1-2 лимони.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. У миску з борошном влити газовану воду, олію,
  2. Додати сіль та лимонну кислоту,
  3. Замісити щільне однорідне тісто.
  4. Розділити кому тесту на 12-13 частин
  5. Скачати їх у кульки
  6. Накрити плівкою
  7. Поставити у холодильник.
  8. Діставати по одній кульці,
  9. Розкачувати в тонкий круглий шар
  10. Відразу випікати.
  11. Мигдаль почисти від лушпиння.
  12. Подрібнити у блендері
  13. Всипати в киплячу воду
  14. Додати цукор
  15. Тонким цівком ввести манку.
  16. З лимонів зняти цедру за допомогою спеціальної тертки
  17. Плід почисти від білої шкірки,
  18. М'якуш порізати шматочками.
  19. Цедру, м'якоть та ваніль з'єднати з кремом.
  20. Перекласти остиглим кремом коржі,
  21. Посипати подрібненим мигдалем та цедрою цитрусу.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати торт Мозаїка.

 

Тэги:  рецепт, торт, наполеон
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.01 Кулінарні рецепти Готуємо швидкий шоколадний торт 20.01 Кулінарні рецепти Готуємо сьомгу у вершковому соусі з білим вином 18.01 Кулінарні рецепти Готуємо брокколі з цвітною капустою у вершковому соусі під сиром
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 