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23.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 8–10° морозу, вдень 1–3° морозу.

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Народні прикмети

  • Якщо буде іній на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним.
  • Якщо вітер дме з півдня – на грозове літо.
  • Відлига цього дня віщує тепле літо.
  • Ясно та безхмарне небо каже, що весна прийде рано.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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