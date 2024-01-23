23.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 8–10° морозу, вдень 1–3° морозу.

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Народні прикмети

Якщо буде іній на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним.

Якщо вітер дме з півдня – на грозове літо.

Відлига цього дня віщує тепле літо.

Ясно та безхмарне небо каже, що весна прийде рано.