Прогноз погоди у Харкові на 23 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 8–10° морозу, вдень 1–3° морозу.
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Це дійсно неординарний день, коли спілкування та узгодження можуть бути легшими, ніж зазвичай.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
23 січня відзначається День почерку.
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