Готуємо дієтичний овочевий суп

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Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День вдалий для спілкування та пізнання нового у всіх видах: розваги, подорожі, відпочинок, навчання, нові знайомства, ділові переговори. Можливі нові захоплення.

Прогноз погоди у Харкові на 23 грудня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.