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24.12.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо дієтичний овочевий суп

Один із смачних, але максимально низькокалорійних рецептів.

Як приготувати дієтичний овочевий суп
 
Як пише РЕДПОСТ, калорійність цього супу менше 30 ккал на 100 г.

Дієтичний овочевий суп

Продукти:

 

  • 100 г селери,
  • 3 моркви,
  • 3 цибулини,
  • 3 помідори,
  • половина болгарського перцю,
  • 1 л томатного соку.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Всі інгредієнти нарізати дуже тонкою соломкою або натерти частково на тертці.
  2. Викласти їх у каструлю.
  3. Залити томатним соком.
  4. Проварити 10 хвилин на сильному.
  5. Потім - 10 хвилин на повільному вогні.
  6. Перед подачею дай супу настоятися під кришкою.
 
Смачного!
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як  приотувати пиріг з мандаринами на сметані.

 

Тэги:  рецепт, суп, морква, цибуля, перець
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