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10.12.2023  21:39   Дмитро Колонєй

Готуємо ошатний торт Мозаїка

Рецепт яскравої, смачної страви, що швидко готується.

Як приготувати торт Мозаїка
 
Як пише РЕДПОСТ, цей торт можна робити як з коржами, так і без них. У другому випадку насолода не стане менш смачною, але готуватися буде швидше.
 
 
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Торт Мозаїка

Продукти:

 
Для коржів:
 
  • 3 яйця,
  • 200 г цукру,
  • 0,3 ч.л. соди,
  • 1-1,5 склянки борошна,
  • 0,5 ч.л. лимонного соку.

Для крему:

 

  • 4 пакетики різнокольорового желе,
  • 1 л 20% сметани,
  • 300 г цукру,
  • 2 ст. желатину,
  • 150мл молока.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Збити до пишноти яйця з цукром,
  2. Додати гашену лимонним соком соду
  3. Додати борошно.
  4. Випікати бісквіт 20-25 хвилин при 180 градусах в духовці.
  5. Дати охолонути.
  6. Приготувати різнокольорове желе за інструкцією.
  7. Дати застигнути.
  8. Нарізати кубиком.
  9. Розвести желатин у молоці за інструкцією,
  10. Збити сметану з цукром,
  11. Додати желатин.
  12. Знову збити.
  13. Змішати сметану з кубиками желе.
  14. Вилити її у форму на корж.
  15. Забрати торт в холодильник.
  16. Винути з холодильнику.
Смачного!
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смажені кальмари у клярі.

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Тэги:  рецепт, торт, новий рік, свято, яйця, цукор, борошно, лимон, сік, сметан, желе, молоко
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