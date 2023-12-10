10.12.2023 21:39 Дмитро Колонєй
Готуємо ошатний торт Мозаїка
Рецепт яскравої, смачної страви, що швидко готується.
Як пише РЕДПОСТ
, цей торт можна робити як з коржами, так і без них. У другому випадку насолода не стане менш смачною, але готуватися буде швидше.
Торт Мозаїка
Продукти:
Для коржів:
-
3 яйця,
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200 г цукру,
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0,3 ч.л. соди,
-
1-1,5 склянки борошна,
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0,5 ч.л. лимонного соку.
Для крему:
-
4 пакетики різнокольорового желе,
-
1 л 20% сметани,
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300 г цукру,
-
2 ст. желатину,
-
150мл молока.
Покроковий рецепт приготування:
-
Збити до пишноти яйця з цукром,
-
Додати гашену лимонним соком соду
-
Додати борошно.
-
Випікати бісквіт 20-25 хвилин при 180 градусах в духовці.
-
Дати охолонути.
-
Приготувати різнокольорове желе за інструкцією.
-
Дати застигнути.
-
Нарізати кубиком.
-
Розвести желатин у молоці за інструкцією,
-
Збити сметану з цукром,
-
Додати желатин.
-
Знову збити.
-
Змішати сметану з кубиками желе.
-
Вилити її у форму на корж.
-
Забрати торт в холодильник.
-
Винути з холодильнику.
Смачного!
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лимон,
сік,
сметан,
желе,
молоко
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