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11.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає.

зима

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 грудня очікується хмарна погода. Вночі сніг. Вдень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Місцями ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 3–8° морозу, вдень від 3° морозу до 2º тепла.

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Народні прикмети

  • Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий – на холодне літо.
  • Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень – не затримається.
  • У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить, і гроші будуть водитися.
  • Якщо в небі кружляють воронячі зграї — незабаром почнуться хуртовини.
  • Тепла погода обіцяє похолодання найближчими днями.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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