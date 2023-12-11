Прогноз погоди у Харкові на 11 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 грудня очікується хмарна погода. Вночі сніг. Вдень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Місцями ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 3–8° морозу, вдень від 3° морозу до 2º тепла.
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Більшість людей сьогодні відчуватиме внутрішню напругу, яка не має виходу. Або просто дивне бажання, як у казці, зробити те, не знаю що, і піти туди, не знаю куди.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає.
Сьогодні весь світ відзначає дні того, до чого не можна ставитись без захопленості та пристрасті.
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